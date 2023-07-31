На проведение осенне-полевых работ в условиях остановки работы зернового коридора, ограничений на украинскую продукцию на западных границах и подорожания себестоимости средства для аграриев крайне необходимы.

Об этом отмечает AgroPortal.ua со ссылкой на агропроизводителей.

В частности, гендиректор аграрной компании ИМК (120 тыс. га) Алекс Лисситса отмечает, что у украинских аграриев огромные проблемы с ликвидностью, ведь на финансовое состояние большинства компаний напрямую влияют снижение закупочных цен на основные виды продукции как зерновых, так и масличных культур, существенное повышение себестоимости, прежде всего за счет повышения цены на минеральные удобрения, и проблемы со сбытом.

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"Аграрные расписки имеют неплохую традицию в Украине. Электронные аграрные расписки могут стать одним из инструментов привлечения украинским аграрием необходимых финансовых ресурсов либо через трейдеров, либо через основных поставщиков средств производства, таких как СЗР и семена. Хотелось бы, чтобы этот законопроект был как можно быстрее принят и воплощен в жизнь, и воспользоваться инструментом уже для проведения осенне-полевых работ", - отмечает аграрий.

Но не только крупные производители говорят о сложностях с финансированием. Директор СООО "Нива" (3 тыс. га) Сергей Царюк до сих пор обходился собственными оборотными средствами, но все сложнее это делать, поэтому изучал различные инструменты, в том числе и аграрные расписки. По его словам, электронные аграрные расписки как быстрый доступ к финансовым и товарным ресурсам крайне важен для тех производителей, которые не имеют финансовой подушки.

Проект закона №9266 "Об электронных аграрных расписках" 13 июля был принят в первом чтении. Он, акцентируют в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", должен сделать процедуру кредитования более доступной и легкой.

"Законопроектом предлагается, что электронные аграрные расписки будут введены как неэмиссионные ценные бумаги. Важно, что традиционные бумажные расписки не отменяются и будут существовать параллельно. То есть будет возможность выбора", - добавляет заместитель генерального директора УКАБ по адвокации Мария Ревенко.

В свою очередь один из инициаторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк не исключает, что доработанный законопроект вернется в сессионный зал на рассмотрение во втором чтении и в целом уже осенью. По его словам, доработки требуют технические моменты, которые не меняют принципов и ключевых особенностей.