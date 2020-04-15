Худший показатель за пять лет: экспорт украинских яблок из-за коронавируса сократился на 38%

В связи с сокращением объемов поставок, значительно выросли ставки на морские перевозки (минимум на 40%, а иногда и вдвое).

Мировая пандемия коронавирусной инфекции и меры по борьбе с распространением заболевания привели к сокращению экспорта украинского яблока на 38%, сообщил в комментарии УНИАН председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка.

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По его словам, пандемия COVID-19 в мире и введение в Украине беспрецедентных карантинных мер в виде закрытия границ, масштабного ограничения автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения привело к сокращению объемов экспорта и импорта.

Кроме того, в связи с сокращением объемов поставок, значительно выросли ставки на морские перевозки (минимум на 40%, а иногда и вдвое). Многие страны, в которых девальвировала национальная валюта, уменьшили импортные закупки сельхозпродукции. Дополнительный негатив несут панические настроения относительно вируса, когда потребители сознательно не покупают определенные продукты, поэтому это тоже вызывает временное снижение цен и объемов поставок.

«Наиболее сложная ситуация сложилась при экспорте товаров с коротким сроком хранения, в частности фруктов, овощей, яиц и тому подобное. Например, Юго-Восточной Азии пришлось или ограничить, или полностью прекратить программы поставок украинского яблока. Все эти факторы привели к наибольшему сокращению объемов экспорта яблока из Украины за последние пять лет, которое, по данным Украинской ассоциации аграрного экспорта, в первой половине сезона 2019-2020 составило 38%», - сказал он.

По словам Крошки, падение экспорта яблок началось еще в начале сезона 2019-2020 года, то есть до пандемии коронавируса, но она, безусловно, сыграла важнейшую роль в этой тенденции.

Эксперт отметил, что китайские порты, которые являются крупнейшим рынком сбыта отечественной продукции АПК, работали с перебоями, а после прохождения критического периода пандемии спрос там возвращается к прежним показателям, но перезагруженность портов будет в течение определенного времени играть свою роль. Также необходимо учитывать, что Китай рассматривается многими конкурентами украинских производителей в качестве основного рынка для экспорта продовольствия.

По словам Крошки, в Евросоюзе также наблюдаются задержки с перемещением товаров вследствие дополнительных проверок, а это для Украины второй по величине рынок сбыта.

«Экспорт Украиной продукции АПК будет зависеть от продолжительности карантинных мероприятий в Украине и за рубежом, сроков преодоления пандемии, восстановления логистических цепочек и спроса. Со временем, когда общая ситуация стабилизируется, спрос на продукты питания возрастет, ведь в импортозависимых странах запасы продовольствия сократятся», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. Подавляющее большинство стран для борьбы с заболеванием закрыли свои границы и ввели ограничительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

В Украине Кабинет министров ввел общенациональный карантин с 11 марта, продлив его до 24 апреля.