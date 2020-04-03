Рынок земли: кто владеет черноземом в бывших советских республиках

31 марта Верховная Рада приняла закон, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Верховная Рада 31 марта приняла закон, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. В "Право на владу" обсудили принятый закон о земле.

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В частности, проанализировали, как в 15 бывших советских республиках распределена земля - сколько у государства, а сколько у частников.

Например, земля находится в частной собственности: Эстония - 56%, Грузия - 25%, Азербайджан - 20%, Армения - 67%, Россия - 40%, Туркменистан - в государственной собственности.

Что касается других наших соседей, то земля в частной собственности находится в таком количестве: Чехия - 80%, Польша - 81%, Словакия - 86%, Хорватия - 66%, Румыния - 94%.

Больше об открытии рынка земли смотрите в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.