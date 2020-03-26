Из-за спекуляций усилят мониторинг цен на продукты социального назначения

Такое решение принято с целью недопущения спекулятивного роста цен на продукты социальных групп.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства усилит мониторинг цен на продукты социального назначения и наличия таких продуктов в торговых сетях по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что такое решение принято с целью недопущения спекулятивного роста цен на продукты социальных групп. Определение и обновление перечня таких продуктов поручено Государственной службе статистики Украины.

«Минэкономики проводит мониторинг как цен, так и физического наличия продуктов на полках магазинов в каждой области и продолжает постоянный диалог с производителями и поставщиками продуктов питания», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил спекулянтам, зарабатывающим на человеческой беде в ситуации с пандемией коронавируса, не только моральной оценкой общества, но и юридической - от правоохранительных органов.