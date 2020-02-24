Названы ТОП-10 стран-импортеров украинского зерна

Всего в 2019 году Украина поставила на внешние рынки 56,7 млн тонн зерновых на 9,6 млрд долл.

Украина в 2019 году экспортировала рекордные 56,7 млн тонн зерновых на 9,6 млрд долл. в страны Азии, Африки и Европы, при этом Турция, Бангладеш и Израиль впервые вошли в ТОП-10 импортеров украинских зерновых.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

“Характерной чертой 2019 года стало существенное обновление ТОП-10 импортеров украинского зерна: в этом списке появились Турция, Бангладеш и Израиль”, - сказано в сообщении.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров украинских зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет, который в прошлом году закупил украинского зерна на 97% больше, чем в 2018 году - на 1,3 млрд долл.

Второе место занял Китай, который увеличил объемы закупок зерна по сравнению с предыдущим годом почти на 56% – до 859 млн долл. Испания оказалась на третьем месте, закупив у Украины зерна на 765 млн долл., что на 19% больше, чем годом ранее.

“Турция - абсолютный новичок первой десятки рейтинга - импортировала в прошлом году украинского зерна на 718 млн долл., что обеспечило ей долю в 7,5% в общем экспорте этого вида агропродукции. Для сравнения: в 2018 году Украина экспортировала в Турцию зерновых на сумму 184 млн долл.”, - сказано в сообщении.

В топ-10 также попали Бангладеш, который закупил у Украины зерна на 421 млн долл., Израиль (317 млн ​​долл.), Нидерланды (624 млн долл.), Индонезия (538 млн долл.), Тунис (293 млн долл.) и Италия (283 млн долл.).

Согласно сообщению, совокупно эти 10 государств сформировали более 63% стоимостного объема всех закупок зерновой продукции.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020).

По состоянию на 20 февраля Украина экспортировала 39 млн тонн зерновых, или три четверти от всего прогнозируемого экспорта за текущий маркетинговый год.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.