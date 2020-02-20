Рада рассмотрела первую тысячу из более чем 4 тысяч поправок к закону о рынке земли

Народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин сообщил, что депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» не настаивали на рассмотрении 205 поправок, которые они подали к законопроекту.

Парламент рассмотрел первую тысячу из более чем 4 тыс. поправок к закону о рынке земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, депутаты успели рассмотреть 1040 поправок. Большинство поправок были внесены депутатами из фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь».

В то же время народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин в Facebook написал, что депутаты от ОПЗЖ не настаивали на рассмотрении 205 поправок, которые они подали.

«Только что ОПЗЖ «забыли более 200» своих поправок к законопроекту о рынке земли», - отметил Юрчишин.

При этом он добавил, что эти депутаты сознательно провоцируют нарушение Регламента Верховной Рады и обжалование закона в Конституционном суде.

Также, по мнению Юрчишина, депутаты от ОПЗЖ будут требовать вернуться к рассмотрению этих поправок позже.

Кроме того, Юрчишин убежден, что «есть кулуарные договоренности» относительно должностей или выделения частот для телеканалов Виктора Медведчука.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект.