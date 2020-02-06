Рада прошла 184 поправки к законопроекту о рынке земли и продолжит рассмотрение завтра

Стефанчук закрыл вечернее заседание парламента в 19.30.

Заседание Рады закрылось / УНІАН

Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 7 февраля.

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Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук закрыл вечернее заседание парламента в 19.30.

При этом Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4 тысяч, предложенных депутатами ко второму чтению документа.

Была принята одна поправка, №48, которая обязывает собственников и пользователей земельных участков всех форм собственности, которые расположены в массиве земель сельскохозяйственного назначения, предоставлять право сервитута для прохода (проезда) другим владельцам и пользователям земельных участков на принадлежащей им территории.

За это решение проголосовали 296 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Остальные поправки были отклонены. В основном они поступили от партий "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

В частности, Раде не хватило голосов для принятия поправок относительно проведения всеукраинского референдума об открытии рынка земель, запрета изменения целевого назначения участка сельхозназначения и запрета такого изменения условий и предохранителей приобретения права собственности на землю юридических лиц, невозможности передачи земельного участка сельхозназначения или его части арендатором в субаренду в течение 7 лет со дня приобретения права на аренду такого участка и других.

Как пояснил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, предложенные поправки или идентичны и повторяют друг друга, либо уже содержатся в других подзаконных актах.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.