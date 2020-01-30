В Минэкономики рассказали подробности удешевления кредитов для аграриев

Сумма компенсации кредита под покупку земли не будет превышать 5 миллионов гривень в год на одного сельхозпроизводителя.

Государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Совместно с профильными ассоциациями и уполномоченными банками мы разрабатываем алгоритмы государственной поддержки кредитования в АПК по трем направлениям. Мы сохранили кредитование малых производителей, ведь фокус государственной аграрной политики - именно на поддержке малого и среднего бизнеса. Также предусмотрено возмещение кредитов на животноводство и на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Порядок использования средств по этим направлениям будет принят в течение февраля", - написал он.

Согласно сообщению, одним из направлений программы будет компенсация процентов по кредитам на любые цели для сельхозпредприятий с ежегодным оборотом менее 20 миллионов гривень. Государство будет компенсировать до 1,5 учетной ставки НБУ, а конечная стоимость кредита для фермера не будет превышать 5%.

Другое направление - компенсация процентов по кредитам, привлеченным на развитие животноводства, в том числе "нишевые" направления, такие как овцеводство, козоводство, пчеловодство и другие. Предполагается, что сумма кредитов не должна превышать 10-15 миллионов гривень.

Еще одним направлением будет компенсация процентов по кредитам, привлеченным под покупку земель сельхозназначения. Программой смогут воспользоваться агропроизводители различных форм хозяйствования, однако сумма компенсации не будет превышать 5 миллионов гривень в год.

Справка УНИАН. На программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривень на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень на садоводство и фермерство.