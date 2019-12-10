Кабмин ограничил господдержку фермеров

На поддержку АПК в текущем году выделено 5,7 миллиарда гривень, на 2020 год - 4,4 миллиарда гривень.

Кабинет министров ограничил сумму государственной поддержки фермеров до 50 миллионов гривень в одни руки вместо 150 миллионов гривень.

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Об этом говорится в постановлении правительства “О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)” от 4 декабря.

Согласно постановлению, сумма господдержки, предоставляемой в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не может превышать 50 миллионов гривень.

Кроме того, на 5 дней – до 10 мая, 10 сентября и 10 декабря продлены сроки подачи заявлений на частичную компенсацию стоимости животноводческих объектов, а также компенсацию стоимости строительства и реконструкции объектов по хранению и переработке зерна.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров направил 4,4 миллиарда гривень в государственном бюджете на 2020 год на поддержку АПК, в том числе - на удешевление кредитных ставок фермерам, которые после открытия рынка земли захотят купить участки.

В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку АПК было выделено 5,7 миллиарда гривень.