Украина увеличила вылов рыбы

Вылов рыбы в водоемах Украины в 2019 году увеличился на 2,2%.

Общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины в 2019 году увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом – до 51 тыс. тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В частности, в Черном море вылов составил 14,1 тыс. тонн (на 64% больше), Азовском - 16 тыс. тонн (на 25% меньше, чем в 2018 году), Причерноморских лиманах - 70 тонн (на 85% меньше).

Вылов рыбы в реке Дунай в прошлом году составил 561 тонну (на 120% больше, чем в 2018 году), в низовье Днестра с лиманом и в Кучурганском водохранилище - 2,5 тыс. тонн (на 26% больше), в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 3,8 тыс. тонн (на 8% меньше), в водохранилищах Днепра - 14 тыс. тонн (на 6% больше), в других водоемах - 226 тонн (на 2% больше).

В пресс-службе добавили, что больше всего в 2019 году было выловлено рапана – 11,2 тыс. тонн, бычков - 10,8 тыс. тонн, карася серебристого - 6,95 тыс. тонн, тюльки и верховодки - 7,5 тыс. тонн, леща - 2,9 тыс. тонн, плотвы - 2,4 тыс. тонн, шпрота - 1,3 тыс. тонн.

Также выловлено 720 тонн креветок, 606 тонн судака, 447 тонн сельди черноморской.

Как сообщал УНИАН, рыбоводные заводы в 2019 году выпустили в водоемы Украины 15,6 млн экземпляров молодняка рыбы, что на 11% больше, чем годом ранее.

По данным Госрыбагентства, промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Украине в 2018 году составил 50,3 тыс. тонн.