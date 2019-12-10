Украина увеличила экспорт зерна до 26 миллионов тонн
Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 10 декабря экспортировали 26,3 миллиона тонн зерна, что на 6,3 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.
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Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,8 миллиона тонн, ячменя - 3,5 миллиона тонн, кукурузы - 8,6 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.
Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 162,3 тысячи тонн, что на 60,1 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.
Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.
По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых – 74,3 миллиона тонн, превысив на 0,3 миллиона тонн прогноз министерства на 2019 год.
В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.