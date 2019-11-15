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Всемирный банк приветствует принятие в первом чтении закона о рынке земли в Украине

09:21, 15 ноября 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

Всемирный банк приветствует принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", сообщила пресс-служба представительства банка в Украине.

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"Это важный первый шаг для открытия рынка сельскохозяйственных земель и использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев. Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, предотвращающих концентрацию земли в одних руках и обеспечивающих прозрачность", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 ноября одобрила законопроект, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

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