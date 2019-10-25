В Украине заработал правительственный сайт, который рассказывает о плюсах земельной реформы

На сайте указано, что рынок земли уже в 2020 году принесет в бюджет Украины более 1 млрд грн.

В Украине заработал правительственный сайт с ответами на актуальные вопросы о земельной реформе, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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“Сайт информирует о составляющих земельной реформы, дает разъяснения для землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, приводит интересную статистику и содержит полезные ссылки”, – отмечается в сообщении.

В частности, на сайте указано, что рынок земли уже в 2020 году принесет в бюджет Украины более 1 млрд грн.

Также отмечается, что основная часть реформы будет осуществлена ​​в 2020 году. В ее рамках предполагается совершенствование преимущественного права арендатора на покупку земли, расширение «земельных» полномочий громад, отстранение Госгеокадастра от управления участками и прочие шаги.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

При этом Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом участвовать в покупке участков.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект, который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.