Капитализация крупнейших агрохолдингов Украины сократилась почти на четверть

Эксперты УКАБ проанализировали 14 компаний, акции которых торгуются на мировых биржах в течение последнего года.

Капитализация крупнейших аграрных компаний Украины в октябре текущего года сократилась на 22% по сравнению с октябрем прошлого года и составила 2,3 млрд долл., сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт агропродукции почти на четверть - до $15,6 миллиарда

Согласно сообщению, эксперты ассоциации проанализировали четырнадцать агрокомпаний, акции которых торгуются на мировых биржах в течение последнего года.

"Суммарная капитализация этих компаний в октябре текущего года к октябрю 2018 года сократилась на 22%, или 674 млн долл. По состоянию на 20 октября 2019 года общая капитализация украинских агрокомпаний составила 2,3 млрд долл. (против 3 млрд в октябре прошлого года)", - отметили в пресс-службе.

По данным ассоциации, уменьшение стоимости компаний может быть связано с нестабильной политической ситуацией в стране, которая обусловила ухудшение инвестиционного климата, что, в свою очередь, уменьшает положительные настроения потенциальных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, по данным УКАБ, количество агрохолдингов в Украине в 2018 году сократилось до 85 с 93.

Сто крупнейших государственных предприятий в 2018 году сократили чистую прибыль почти в 1,5 раза - до 25,3 млрд грн.