Прибыльность производства молока в Украине выросла почти на 20%

За девять месяцев прибыльность производства молока в стране выросла на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыльность производства молока в Украине в сентябре 2019 года увеличилась на 18,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

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Согласно сообщению, за сентябрь показатель украинского молочного индекса (УМИ) вырос сразу на 18,7%, что является наивысшим показателем для этого месяца с 2013 года.

Также, по словам эксперта, за девять месяцев этого года прибыльность производства молока в Украине выросла на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом, как отметил Ярмак, рост индекса происходил на фоне падения производства молока и потери рынков сбыта, что усложнило ситуацию для украинских переработчиков, которые оказались "зажатыми" между ростом конкуренции на рынках сбыта конечной продукции и сокращением предложения сырья.

"Увеличение прибыльности не привело к увеличению инвестиций в молочное производство, поскольку сейчас все ожидают открытия рынка земли в Украине и берегут деньги на то, чтобы выкупить актив, который они и так считают давно своим. Не удивительно, что большинство профессиональных производителей молока против введения рынка земли в принципе", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что повышение УМИ происходило не столько за счет роста цены на молоко, сколько за счет падения цен на зерновые и протеиновые шроты.

"Но все же понимают, что большинство фермеров производит эти зерновые самостоятельно и в намного большем количестве, чем необходимо для кормления собственного скота. Поэтому уменьшение цены на них, с одной стороны, - это уменьшение себестоимости производства, а с другой стороны - это сокращение доходов от продажи зерновых и масличных, что я считаю источником доходов хозяйств", - отметил Ярмак.

По его словам, уменьшение сезонных ценовых колебаний, которые наблюдались в последние годы, сегодня снова усиливаются, что негативно сказывается на отрасли в целом, поскольку требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

Эксперт добавил, что в октябре на условную прибыльность производства молока может повлиять рост цен на корма. Он также отметил, что цены на молоко также могут незначительно вырасти на фоне сезонного падения производства.

Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в Украине в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн.

Справка УНИАН. Украинский молочный индекс (УМИ) - индекс условной прибыльности производства молока коммерческими хозяйствами в Украине. Рассчитывается как соотношение цены на сырое молоко первого сорта к стоимости концентрированного кормового рациона в хозяйствах. Динамика УМИ показывает изменения в прибыльности производства молока безотносительно к инфляции и девальвации, поскольку эти факторы уже учтены через изменение цен кормов и молока.