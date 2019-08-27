Для популяризации украинского села снимут сериал "Фермеры"

Общий бюджет сериала, в который входят создание сценария, тизера и разработка режиссерского видения, составляет 530 тыс. грн.

Украинский культурный фонд совместно с правительством Канады поддержит проект по созданию сценария к мини-сериалу "Фермеры" с целью популяризации фермерства и возрождения украинского села.

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Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер сериала "Фермеры" Александр Гладунов.

"Идея молочных ферм требует большей апелляции к общественному сознанию, к сознанию людей, и мы решили искать разные каналы коммуникации, как эту идею донести до общества. Одна из идей, которая возникла, - написать сначала мини-сериал, а потом создать телевизионный сериал "Фермеры", поскольку это один из наиболее доступных каналов коммуникации", - сказал Гладунов.

Он отметил, что идею создания сценария - первых четырех серий и индивидуального презентационного пакета сериала - поддержал Украинский культурный фонд, а грант на создание получила телерадиокомпания "Ритм".

Автором сценария стал Алексей Комаровский, который ранее работал над сценариями к сериалам "Карпатский рейнджер", "Опер по вызову", "Лаборатория любви" и др. По словам Комаровского, по жанру сериал - комедийное кино с элементами драмы. При этом прототипами главных героев являются собственники семейной фермы на Ривненщине: семья вернулась с заработков, чтобы создать и развивать собственную семейную ферму в Украине.

Комаровский подчеркнул, что целью его работы является создание яркого сценария, который вызовет эмоциональное сопереживание людей, покажет проблемы и конфликты людей, связавших свою жизнь с селом, в легкой игровой форме.

Гладунов отметил, что на сегодня общий бюджет сериала составляет 530 тыс. грн. В него входят тизер, сценарий и презентация режиссерского видения. По его словам, презентационный пакет сериала будет представлен до конца сентября. Сьемки сериала будут проходить на семейных молочных фермах и других локациях Ривненской области, после чего сформированный презентационный пакет будет предложен потенциальным инвесторам проекта.

Справка УНИАН. Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году для поддержки развития национальной культуры и искусства в Украине, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда направляется и координируется Министерством культуры Украины.