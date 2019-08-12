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Дожди и похолодание: помидоры не дешевеют, хотя уже сезон

09:01, 12 августа 2019
Агро
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Экономист Олег Пендзин уверен, что дешевле чем по 8 гривень за килограмм в этом году помидоры не будут. И ждать снижения цен придется минимум две недели.

"Все это связано с погодными условиями. Потому что у нас на сегодняшний момент помидоры поступают исключительно с открытого грунта. Как следствие, дожди и похолодание, которое было за последние дни оно повлекло ухудшение ситуации с предложением на рынке", - рассказал исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также эксперт отмечает, что самые дешевые помидоры ежегодно везут из Херсона. И если там начнутся ливни, то сегодняшние цены не снизятся.

Напомним, 23 июля сообщалось, что за 6 месяцев 2019 года в Украину завезли 7 тысяч тонн огурцов, что на 40% больше, чем в прошлом году. А поставки помидоров увеличили на 15% до 55 тысяч тонн.

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Теги: #овощи и фрукты#томаты#цены на овощи#фрукты и овощи#помидоры