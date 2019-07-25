Цены на помидоры в Украине бьют рекорды: чего ожидать

Из-за непогоды овощи в этом году будут стоить существенно дороже даже на пике сезона — в августе.

В этом сезоне из-за непогоды в Украине наблюдаются необычно высокие цены на овощи и фрукты. Особенно огорчают томаты. Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в три раза дороже, чем в прошлом году.

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"Даже на юге цены на помидор-сливку рекордно высокие — 18 грн/кг. Таких цен в июле никогда не было на помидор грунтовой", — говорит руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман, передает “Сегодня”.

Сделало этот сезон овощей и фруктов в Украине особенным несколько факторов. В частности, сказалось сокращение производственных площадей под томаты открытого грунта на юге.

"Последние четыре года перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Соответственно, фермеры сокращали производственные площади", — объяснила аналитик.

Кроме того, продолжает Гетьман, на урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди и температурные перепады. Теоретически можно было бы насытить рынок тепличным помидором. Но и с этим не сложилось.

"Производственные площади под тепличным помидором тоже сокращались. В главных производственных регионах население выезжает за границу и выращивают меньше. Кроме того, Закарпатье пострадало из-за дождей — было подтопление теплиц", — отмечает Гетьман.

Традиционно в начале августа цены на полевые помидоры снижаются. Как правило, в это время в разгаре сезон консервации. Однако эксперт предостерегает: не стоит ожидать аналогичного прошлогоднему большого удешевления.

"В этот период год назад помидоры уже стоили около 7-8 грн/кг. Мы ожидаем снижения цены, но в сравнении с прошлым годом она будет все таки выше", — прогнозирует аналитик.

Как известно, Украина в этом году импортировала рекордное количество огурцов и помидоров.

В 2019 году из-за сложных погодных условий пострадал урожай в Украине. Эксперты не исключают дефицита картофеля, а также подорожания овощей, фруктов и ягод.