На Херсонщине определили самый большой арбуз сезона – более 30 килограммов (видео)

По словам фермеров, были времена, когда самый большой арбуз весил 43 килограмма.

В городе Голая Пристань на Херсонщине традиционно состоялся фестиваль "Украинский арбуз - сладкое чудо", где определили «бахчевых рекордсменов» этого года.

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Как говорится в сюжете ТСН, праздник уже 16 лет подряд является своеобразным итогом баштанного сезона. Фермеры и ученые анализируют, какие сорта дали наилучшие урожаи. А гости фестиваля – делают с арбузами все, что можно: катают, дегустируют, режут и даже пьют.

В этом году крупнейшая тыква весит более 34 килограммов, дыня – почти 6 с половиной, арбуз – 31 килограмм 800 граммов. Высокая вес рекордсменов означает, что сезон этого года неплохой. Но – не идеальный. Потому что были времена, когда самый большой арбуз весил 43 килограмма.

Владелец нынешнего арбуза-рекордсмена, фермер Василий Теличко рассказывает, как работал над ним:

"Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не бросаем. Там немного азота добавили, чтобы он только стартанул – и все".

Неделю назад закупочная цена на арбузы очень упала, говорят фермеры. Арбузы с поля стоят 60 копеек за килограмм. А это означает, что пик сезона уже наступил, и цена на рынках должна снизиться.