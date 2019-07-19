Украинские аграрии намолотили почти 22 миллиона тонн зерна нового урожая

В частности, озимой пшеницы намолочено 15,4 млн тонн, или 63% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 19 июля намолотили 21,6 млн тонн ранних зерновых с площади 6,1 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 15,4 млн тонн с площади 4,1 млн га, или 63% к прогнозу, при средней урожайности 37,1 ц/га; ячменя - 5,6 млн тонн с площади 1,7 млн га, или 69% к прогнозу, при урожайности 32,4 ц/га; гороха - 537 тыс. тонн с площади 237 тыс. га, или 84% к прогнозу, при урожайности 26,5 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 32 тыс. тонн с площади 12 тыс. га (10%), а овса - 12 тыс. тонн с площади 5 тыс. га (3%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 2,4 млн тонн с площади 1 млн га, или 79% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.