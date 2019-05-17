Эксперты подсчитали, сколько курятины потребляют украинцы

В год среднестатистический украинец ест 24 килограмма курятины.

Эксперты подсчитали, столько курятины в среднем потребляют украинцы.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В целом в прошлом году ее съели 1,2 миллиона тонн. Именно на этот продукт приходится половина мясного рациона наших граждан. Свинины украинцы потребляют 15 килограммов в год, а говядины – 5,5 килограмма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курятина в Украине популярна за ее доступность и цену.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала года установила новый рекорд по поставкам мяса птицы на внешние рынки.

Эксперты отметили, что основными импортерами украинского мяса птицы является Саудовская Аравия (8,4 тысячи тонн), Нидерланды (4,4 тысячи тонн), Словакия (3,2 тысячи тонн), Азербайджан (1,9 тысячи тонн), Ирак (1,5 тысячи тонн), Армения и Германия (по 1,3 тысячи тонн), а также Молдова (1,1 тысячи тонн).