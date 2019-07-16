В Украине резко подорожала голубика: названы причины

Причиной подорожания стало резкое похолодание и частые дожди, которые замедлили созревание ягод и сделали их уборку более проблематичной.

Цена на голубику в Украине за прошлую неделю выросла на 20% - до 160 грн/кг, из-за резкого похолодания и частых дождей, которые замедлили сбор этих ягод, сообщила пресс-служба компании "Pro-Consulting".

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"В течение прошлой недели в Украине подорожала голубика, прибавив сразу почти 20% в цене. И если неделей ранее ее можно было приобрести за 130 грн за кило, то уже сегодня цена стартует от 160 гривен за килограмм", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков компании, причиной такого подорожание стало резкое похолодание и частые дожди, которые замедлили созревание ягод и сделали их уборку более проблематичной.

В то же время, отметили в пресс-службе, средние оптовые цены на голубику продемонстрировали снижение по сравнению с 2017 годом. По данным экспертов, снижение средних оптовых цен произошло вследствие раннего начала сезона сбора ягод в Украине за счет раннего потепления и наличия на рынке импортных ягод.

"Таким образом, продавцы импортной продукции были вынуждены значительно снижать цену на продукцию", - пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что более 90% выращенной в Украине голубики поставляется на внешние рынки. При этом основными потребителями, по данным экспертов, выступают Беларусь, Нидерланды и Великобритания.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Украинской ассоциации аграрного экспорта, урожай плодово-ягодных культур в Украине в этом году может сократиться на четверть из-за погодных условий. При этом урожай голубики в текущем сезоне может увеличиться на треть, до 4 тыс. тонн.