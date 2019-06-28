Украинские аграрии уже собрали почти 3 миллиона тонн зерна нового урожая

Уборочная кампания началась в 11 областях Украины.

По состоянию на 27 июня украинские аграрии собрали 2,7 млн тонн зерна нового урожая из 11 областей.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По состоянию на 27 июня украинские аграрии из 11 областей приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. В общем, полевые работы проведены на площади 847 тыс. га (9%) и намолочено 2,7 млн тонн зерна», - сказано в сообщении.

Уточняется, что из них собрано: озимой пшеницы - 1 млн тонн с площади 330 тыс. га или 5% к прогнозу; ячменя – 1,5 млн тонн с площади 452 тыс. га или 18% к прогнозу; гороха - 135 тыс. тонн с площади 65 тыс. га или 23% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса обмолочено на площади 104 тыс. га (8%) и собрано 190 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.