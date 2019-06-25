Вылов рыбы в водоемах Украины сократился на треть

Вылов рыбы и водных биоресурсов в Черном море увеличился на 12% и составил 1,2 тыс. тонн.

Вылов водных биоресурсов в водоемах Украины в январе-мае сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,9 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

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"С начала 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других биоресурсов составил 5,9 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вылов рыбы в Черном море за отчетный период увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,2 тыс. тонн.

Кроме того, в Азовском море вылов составил более 1 тыс. тонн; в причерноморском лимане - 41,6 тонн; в реке Дунай - 460 тонн; в низовьях Днестра с лиманом и в Кучурганском водохранилище - 1,2 тыс. тонн; в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 603,7 тонн; в водохранилищах Днепра - 1,3 тыс. тонн; в других водоемах - 91,6 тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила вылов водных биоресурсов на 6% - до 88,6 тыс. тонн.