Украинские аграрии уже экспортировали 49 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил почти 15,4 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 21 июня экспортировали 48,9 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,4 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 29,1 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 288,2 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.