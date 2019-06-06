В Украине дешевеет капуста: как изменились цены за год (инфографика)

В мае этого года ранняя капуста стала самым дешевым компонентом украинского “борщевого набора”.

Цены на все популярные виды капусты в Украине по состоянию на 5 июня 2019 года заметно снизились, в сравнении с аналогичной датой прошлого года.

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Об этом сообщают специалисты портала “Инфо-Шувар” по результатам собственного ежедневного мониторинга цен на крупнейших оптовых рынках страны.

Исключением стала лишь капуста брокколи, средняя стоимость которой была зафиксирована на уровне 40 грн/кг(1,31 EUR/кг), то есть, более, чем на 20% дороже по сравнению с началом июня 2018 года.

По критерию снижения цены безусловным лидером стала пекинская капуста, которая сегодня стоит почти на 70% дешевле, чем в прошлом году. Текущая стоимость пекинской капусты на крупнейшем оптовом рынке Западной Украины ОРСП “Шувар” была зафиксирована на среднем уровне 5 грн/кг (0,16 евро/кг). Несмотря на то, что предложение этого вида капусты в последнее время продолжало уменьшаться, цены на нее остаются существенно ниже по сравнению с прошлым годом.

Следующая в рейтинге — ранняя белокочанная капуста, которая за год стала более чем на треть дешевле и предлагается сегодня рынке “Шувар” в пределах 4-5,5 грн/кг (0,13-0,18 евро/кг).

Напомним, благодаря увеличению предложения от отечественных фермеров, в мае этого года ранняя капуста стала самым дешевым компонентом украинского “борщевого набора”.

Стоимость отечественной цветной капусты за год также заметно снизилась. По состоянию на 5 июня 2019 года, диапазон цен на цветную капусту на рынке Украины было зафиксировано в пределах 18-20 грн/кг (0,59-0,65 EUR/кг), то есть более чем на 20% дешевле, по сравнению с прошлым годом.