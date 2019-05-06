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Эксперт спрогнозировал сокращение урожая зерновых

14:41, 06 мая 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко на пресс-конференции в Киеве.

"Урожай зерновых в Украине в 2019 году может сократиться до 68,4 миллиона тонн, или на около 2,4-3%", - сказал Лупенко.

При этом он отметил, что урожай яровых зерновых в текущем году также может сократиться на 9-10%, в основном из-за уменьшения урожая кукурузы.

Как сообщал УНИАН, посевы ранних яровых зерновых в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях нуждаются в пересеве из-за непогоды, в то же время, в центральных и южных областях - находятся в хорошем состоянии.

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Теги: #урожай зерновых#урожай в Украине