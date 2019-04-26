В Украине подорожали молочные продукты

Цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста или снижения отвечают общенациональным тенденциям.

Стоимость молочной корзины за последние 12 месяцев увеличилась на 12% по сравнению с предыдущим годом и составила 167,8 гривни.

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Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Несоциальная корзина молочных продуктов подорожала за год на 12%, с 149,2 гривни в 2018 году до 167,8 гривни в 2019 году", - написал Дорошенко.

Эксперт отметил, что молочную корзину вошли 900 мл кефира жирностью 0%, 580 мл классического йогурта жирностью 1,5%, 285 гр твердого сыра голландского 45%, 200 мл сливок 10%, 200 гр маргарина 70%, 90 гр сыра плавленого сливочного 55%.

"Цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста или снижения отвечают общенациональным тенденциям", - уточнил эксперт.

Так, по словам эксперта классический йогурт за год подорожал на 5% - до 30,3 грн в апреле 2019 года; маргарин - на 15%, до 11,6 гривни; cыр твердый голландский - на 17%, до 67,9 гривни; сливки - на 18%, до 15,7 гривни; сыр плавленный сливочный - на 28%, до 17,5 гривни.

В то же время, отметил эксперт, цена на нежирный кефир за год упала на 2,5% - с 23,7 гривни в апреле 2018 года до 23,1 гривни в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.