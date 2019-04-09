В Украине замедляется рост цен

Инфляция в Украине в марте замедлилась до 8,6% в годовом выражении. Рост цен к предыдущему месяцу составил 0,9%.

Инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в марте к предыдущему месяцу составил 0,9% после роста на 0,5% в феврале к январю.

По сравнению с декабрем 2018 года, потребительские цены в марте выросли на 2,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на овощи – 37,7%, железнодорожный пассажирский транспорт – 28,6%, автодорожный пассажирский транспорт – 27%, канализацию – 25,2%, природный газ – 22,9%.

Снижение цен зафиксировано на фрукты (22,6%), яйца (18,1%), сахар (5,8%), топливо и масла (3,5%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в марте составила 7,6% в годовом выражении, 1,2% - к предыдущему месяцу, 1,7% - к декабрю 2018 года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,2% месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.