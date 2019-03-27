Украинские аграрии экспортировали почти 37 миллионов тонн зерновых
16:45, 27 марта 2019Агро
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Экспорт пшеницы за этот период составил 13,2 миллиона тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 27 марта экспортировали 36,7 миллиона тонн зерновых.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,2 миллиона тонн, ячменя - 3,3 миллиона тонн, кукурузы - 19,5 миллиона тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 195 тысяч тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.
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