Аренда сельхозземли в Украине может подорожать в пять раз - президент

По словам Порошенко, сейчас государство сдает в аренду свои участки в два раза дороже, чем селяне.

Вследствие проведения реформ цена на аренду земли сельскохозяйственного назначения может увеличиться в пять раз, сообщила пресс-служба президента.

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"Нам нужно поднять стоимость арендной платы за землю. Это для того, чтобы повышать уровень жизни населения. В среднем 52 евро за гектар, который сдают граждане-собственники паев. Это просто нереалистичный показатель цены на аренду земли в Европе. Потому что в Литве - это 81 евро. Почему мы не должны заплатить селянину его честную арендную плату?" - цитирует пресс-служба слова Порошенко в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

По словам Порошенко, создается парадоксальная ситуация - сейчас государство сдает в аренду свои участки в два раза дороже, чем селяне. При этом, в 2017 году была принята стратегия рационального управления государственными земельными ресурсами и аренда государственной сельхозземли должна осуществляться только через открытые аукционы с едиными стартовыми условиями.

"Мы должны расширить эти стандарты и требования на земли, которые принадлежат селянам. Лишь открытые аукционы с едиными стартовыми условиями смогут отменить диктат больших арендаторов. Вследствие правильных реформ, мы можем в пять раз увеличить стоимость аренды земли в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Госгеокадастра, аренда государственных сельхозземель за 2018 год подорожала на четверть - до 3,4 тысячи гривень за гектар.