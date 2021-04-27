Животных обучают новым трюкам / фото wikimedia.org
В Германии работает пансионат для животных - бывших звезд цирка, реклам и телешоу.
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В пансионате живет почти 150 животных.
Самые известные из них - леопарды, которые всю жизнь снимались в рекламе телевизоров.
Также есть опытные тюлени, свиньи, собаки, несколько птиц. Их всех кормят, развлекают и обучают новым трюкам.
В Германии открыли приют для животных, которые были звездами цирка, реклам и телешоу
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