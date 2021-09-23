Премьер Британии вспомнил и древнегреческого драматурга Софокла, приводя доводы в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН вспомнил популярное "Маппет-шоу", говоря о проблемах экологии и изменениях климата.

Об этом передает The Guardian.

Так, премьер вспомнил персонажа "Маппет-шоу" лягушонка Кермита.

"Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, - я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги", - указал Джонсон.

Кроме того, премьер Британии вспомнил и древнегреческого драматурга Софокла, приводя доводы в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с супергероем на пенсии.

"Критика ООН звучит часто, но мы критикуем себя, ведь ООН - это не здание, а это лидеры... Нам с вами, а значит и ООН, нужно поверить в себя... Сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, голым и ненужным дедом, жизнь которого прошла напрасно. А может ООН кое-что вспомнит?", - отметил президент.

В частности, он призвал вспомнить, как с 1981 года более миллиарда человек впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде; вспомнить о том, что именно ООН объяснила, что у каждого человека есть права и что их надо защищать; вспомнить, что именно ООН обеспечивает едой 90 млн человек в 73 странах мира и что именно ООН создала ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, которая в более 190 странах мира защищает детей.

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Автор: Виолетта Орлова