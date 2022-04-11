Село Демидов (Вышгородский район, Киевская область) до сих пор находится под угрозой затопления из-за разрушенной оккупантами дамбы.
На днях фотокореспондент УНИАН побывал в районе Демидова и зафиксировал подтопленные дома в селе.
Как сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года в Демидове Киевской области происходили активные боевые действия.
19 марта стало известно, что Демидов оказался под угрозой затопления из-за разрушенной дамбы, которая препятстсвовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища.
1 апреля стало известно, что ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине, включая Демидов.
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