В результаты разрушения дамбы вода начала поступать в реку Ирпень из Киевского водохранилища.

Село Демидов (Вышгородский район, Киевская область) до сих пор находится под угрозой затопления из-за разрушенной оккупантами дамбы.

На днях фотокореспондент УНИАН побывал в районе Демидова и зафиксировал подтопленные дома в селе.

Как сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года в Демидове Киевской области происходили активные боевые действия.

19 марта стало известно, что Демидов оказался под угрозой затопления из-за разрушенной дамбы, которая препятстсвовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища.

1 апреля стало известно, что ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине, включая Демидов.

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