В Киеве индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 149 при допустимой норме в 50.

12 апреля Киев оказался на 5 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 11:45 индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 149 при допустимой норме в 50. Состояние загрязнение воздуха находится на грани критериев из характеристикой "нездоровый для чувствительных групп" и "нездоровый".

Рядом с Киевом в рейтинге находятся в монгольский Улан-Батор и Джакарта (Индонезия), а возглавляет его Катманду (Непал).

Интерактивная карта тоже свидетельствует о высокой загрязненности воздуха в Киеве. Согласно ее данным, в большинстве районов Киева воздух "нездоровый для чувствительных групп" или "нездоровый".

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Автор: Олег Давыгора