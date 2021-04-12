12 апреля Киев оказался на 5 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
По состоянию на 11:45 индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 149 при допустимой норме в 50. Состояние загрязнение воздуха находится на грани критериев из характеристикой "нездоровый для чувствительных групп" и "нездоровый".
Рядом с Киевом в рейтинге находятся в монгольский Улан-Батор и Джакарта (Индонезия), а возглавляет его Катманду (Непал).
Интерактивная карта тоже свидетельствует о высокой загрязненности воздуха в Киеве. Согласно ее данным, в большинстве районов Киева воздух "нездоровый для чувствительных групп" или "нездоровый".
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