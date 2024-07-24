В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе столицы будет критического уровня - превысит 5 предельно допустимых концентраций.

В Киеве в ближайшие дни ожидается критический уровень загрязненности воздуха. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об опасности, ведь это может повлиять на самочувствие людей.

По данным стационарных пунктов наблюдения УкрГМЦ, по состоянию атмосферного воздуха 23 июля 2024 года среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации.

"В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня - превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", - предупреждают синоптики. Видео дня

Они добавили, что жаркая, сухая и маловетреная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. В частности речь идет о диоксиде серы и формальдегида

"Улучшение ситуации ожидается 29-30 июля 2024 года", - сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, в начале июля в Киеве фиксировали превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в воздухе. Содержание диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышало предельно допустимые концентрации.

Тогда горожанам рекомендовали чаще пить воду, делать влажную уборку и вентилирование помещений, находиться в парках и подальше от автомобильных и железных дорог.

Вас також можуть зацікавити новини: