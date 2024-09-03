Уже в ближайшие дни температура снизится и местами пройдут дожди.

На этой неделе в некоторых областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. На востоке страны местами будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. Дневные максимумы температуры несколько снизятся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток, по данным синоптиков, в южной части, большинстве центральных, а сегодня также и в восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории страны будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с. На востоке страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Видео дня

Температура ночью будет +15°...+20°, в западных областях снизится до +12°...+17°. Днем 3 июля будет +25°...+31°, а в течение 4-5 сентября температура снизится до +23°...+29°.

Погода 3 сентября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В юго-восточной части, Харьковской, а днем и в Кировоградской и Одесской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории сегодня будет без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. На востоке страны днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем в большинстве областей будет +26°...+31°, в восточных областях температура снизится до +23°...+28°, а в Карпатах ожидается +20°...+25°.

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