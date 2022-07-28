За 5 месяцев войны россияне повредили окопами и сожгли территорию лесов, сопоставимую половине территории Чехии.

В Украине из-за войны около 1 млн гектаров заповедных территорий находятся под угрозой уничтожения.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, об этом руководитель министерства Руслан Стрелец заявил на встрече с послом Чехии в Украине Радеком Матулой.

Они обсудили "зеленое" послевоенное восстановление Украины, климатическую политику, реформу системы управления отходами и борьбу с промзагрязнением.

"За 5 месяцев войны россияне повредили окопами и сожгли территорию лесов, сопоставимую половине Чехии. Около 1 млн га наших заповедных территорий под угрозой уничтожения. После войны все это необходимо разминировать и восстанавливать. И здесь для нас очень важна поддержка Чехии, которая имеет ценный опыт по разминированию территорий", - сообщил Стрелец.

В свою очередь Матула отметил, что Чехия рассмотрит возможность приобщиться к осовремениванию одного из украинских природных парков.

Также руковдитель Минприроды поздравил Чехию с председательством в Совете ЕС и поблагодарил за беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Минприроды, размер убытков, нанесенных оккупантами украинской экосистеме, превышает 200 млрд грн.

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