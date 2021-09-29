Гриб в виде красного кальмара и с запахом гниющей плоти вырос в Старосамборском районе.

Жители Львовской области обнаружили редкий вид грибов - Антурус Арчера (Clathrus archeri), который из-за необычного вида в народе называют "Пальцами Дьявола".

Об этом сообщил в одном из Facebook-сообществ.

Гриб обнаружили во время подготовки к этнофестивалю "В гости к бойкам и о. Михайлу Зубрицкому" в селе Мшанец Старосамборского района.

Антурус Арчера отличается специфичным видом на всех стадиях своего развития. Сперва гриб находится в желеобразном яйце. После "вылупления" он раскрывается и "пальцы Дьявола" начинают активно расти в разные стороны.

Читайте такжеКрасная книга Украины пополнится почти 150 видами животных: кто войдет в 4-е изданиеВ конечном итоге длина отростков может достигать 5-10 сантиметров. Обычно их вырастает от 3 до 8 штук.

Еще одна особенность гриба - резкий запах гниющей плоти, который источают несколько пятен на "щупальцах". Запах привлекает мух, которые обседают гриб и после уносят с собой его споры, помогая "Пальцам Дьявола" распространяться на огромные расстояния.

Clathrus archeri находится в Красной книге и встречается преимущественно на Западной Украине. Считается, что увидеть такой гриб - к удаче.

Напомним, ранее в этом году в городе Хмельницком 32-летний мужчина попал в больницу с тяжелым отравлением - он насобирал мухоморов, приготовил их и поужинал.

Автор: Станислав Кожемякин