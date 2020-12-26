В городе установили домик для бездомных животных.

Во Львове 25 декабря установили первый в городе "Котодом" для бездомных животных.

Об этом в Facebook сообщила местная волонтер и зоозащитница Елена Остимчук.

"У нас нет приюта, и не всегда все являются людьми, потому что закрывают подвальные окошки, хотя постановлением ЛГС закрывать входы в подвалы и на чердаки запрещено, потому что все коты являются частью экосистемы Львова", - напомнила она.

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Активистка отметила, что домики, подобные установленному, дают возможность бездомным животным выжить.

"Хвостатые жители обживаются в своем новом домике, а мы просим Вас беречь и подкармливать их. Котики с видео/фото ищут дом. Приглашаем всех приобщаться к мастерству таких домиков", - пишет Елена Остимчук.

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Автор: Юрий Годован