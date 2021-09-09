На камне размещена информационная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти на сайт с данными о Франко.

В Киеве открыли и освятили камень, на месте которого установят памятник украинскому писателю Ивану Франко.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие и освящение памятного знака состоялось сегодня в сквере на углу улиц Институтской и Липской.

На камне размещена информационная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти на сайт с данными о Франко.

В церемонии открытия приняли участие члены семьи Франко, в частности его правнук Петр Галущак, представители Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, а также общественности и научного сообщества.

Организаторы мероприятия отмечают, что идея создания полноформатной скульптурной композиции Франко в Киеве принадлежит его внуку Роланду Франко.

Присутствующий на открытии памятного знака городской голова Киева Виталий Кличко отметил важность этого события и подчеркнул, что украинцам стоит "чтить память людей, которые жили ради Украины и ее будущего", а также "помнить своих героев, одним из которых является Иван Франко".

Кличко добавил, что памятник Франко будет установлен на этом месте уже в ближайшее время.

На этом месте семь лет назад демонтировали памятник коммунистическому партийцу Дмитрию Мануильскому, который был одним из проводников сталинской политики террора. Памятник Мануильскому был снесен активистами Революции Достоинства в феврале 2014 года.

В Киеве уже есть памятник Ивану Франко. Его установили рядом со зданием одноименного театра в 1956 году — в честь 100-летия со дня рождения Каменщика.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в столице демонтировали памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, находившегося в сквере на ул. Маршала Якубовского.

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Автор: Антонина Доломанжи