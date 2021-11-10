Берег Азовского моря усыпан зелеными шариками.

В курортной Кирилловке пляжи Азовского моря, которые летом были усыпаны медузами, сейчас "оккупированы" зелеными шариками различной формы.

Об этом пишет сайт "Местные вести". Неизвестные предметы вынесло на море, они лежат у кромки воды.

"Шарики мягкие на ощупь, воду впитывают как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", - рассказывает местный житель.

По словам биологов Приазовского национального природного парка, речь идет о кладофоре шаровидной - виде зеленых водорослей, природном биофильтре. Он имеет форму правильного шара и состоит из тонких ветвящихся нитей, что позволяет растению легко перемещаться по течению. Длительное время она может находиться без воды, а в длину шарики вырастают до 12-30 см, растут медленно - по 4-5 мм в год.

Нашествие медуз в Украине

Ранее сообщалось, что летом этого года Азовское море вблизи ряда украинских курортов заполонили медузы. По словам отдыхающих, из-за медуз морская вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу. Мертвых медуз закапывали.

По данным Института рыбного хозяйства и экологии моря, в Азовском море медуз могло стать больше, поскольку их количество возросло и в Черном.

Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.

Автор: Юрий Годован