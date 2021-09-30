Власти открыли экологически чистую майнинговую ферму у подножья вулкана.

В Сальвадоре, который стал первым в мире государством, узаконившим биткоин в качестве платежного средства, открылась экологически чистая фабрика по майнингу криптовалюты.

Об этом сообщил глава государства Найиб Букеле в своем Twitter.

Майнинговая ферма находится у подножия действующего вулкана и работает на геотермальной энергии, которая преобразуется в электрическую. Испарения, которые при этом выделяются, не оставляют вредных осадков и просто растворяются в воздухе.

Согласно данным Cointelegraph, станция уже производит около 95 МВт электроэнергии, но строительство станции продолжается.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021

Читайте такжеЛегализация криптовалюты в Сальвадоре обвалила курс биткоинаСтоит отметить, что подобный метод добычи энергии для расположенного в пределах Тихоокеанского огненного кольца Сальвадора не в диковинку - в стране насчитывается 20 потенциально активных вулканов.

Геотермальные станции вырабатывают 21,7% энергии страны.

Ранее в этом году Букеле попросил государственную геотермальную компанию страны LaGeo SA de CV разработать план по добыче биткоинов очень дешевым, полностью экологически чистым и возобновляемым способом при помощи вулканов.

Стоит отметить, что с ростом курса биткоина растет и загрязнение окружающей среды от его майнинга. По состоянию на сегодняшний день этот процесс приводит к выбросам 36,95 мегатонны углекислого газа, что сопоставимо с выбросами Новой Зеландии.

Автор: Станислав Кожемякин