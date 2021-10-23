Мусороперерабатывающие комплексы строятся в 11 городах.

В более чем 1,7 тыс. населенных пунктах Украины внедряется раздельный сбор бытовых отходов.

Об этом сообщил директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Министерства развития общин и территорий Андрей Медведь, информирует пресс-служба Минрегиона.

"... В 1725 населенных пунктах внедряется раздельный сбор бытовых отходов. В 29 - работают 34 мусоросортировочные линии, в 11 - строятся мусороперерабатывающие комплексы. Надеюсь, в краткосрочной перспективе в Украине будет появляться все больше передовых региональных систем обращения с бытовыми отходами", - отметил руководитель департамента.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2020 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами".

Документ устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начислению платы за такую услугу.

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Автор: Виктория Токарева