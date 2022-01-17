Такие места обычно труднодоступны.

В Чернобыльском заповеднике показали труднодоступные места, где гнездятся величественные птицы - белые цапли.

Соответствующие фото опубликовывали в Facebook заповедника.

Там сообщили, что в Чернобыльском заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припяти. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар. Такие места обычно труднодоступны.

Весной самка откладывает до шести яиц, а птенцы появляются в начале мая.

По окончании гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много еды. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом. Когда же лед покрывает всю водную поверхность, цапли улетают на юг.

Питаются цапли мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.

Как сообщал УНИАН, ранее редких птиц заметили в Чернобыльском заповеднике. В объектив камеры попали орланы белохвосты.

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