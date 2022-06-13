Мать детенышей погибла.

В Одесской области ветеринары спасли трех краснокнижных котят, пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Об этом в социальных сетях сообщили ветеринары Леонид и Валентина Стояновы.

"Недавно, к нам на реабилитацию попало три котенка лесной кошки в очень тяжелом состоянии", - сообщили они, пояснив, что после очередного ракетного удара по Одесской области жители окрестных сел обнаружили "гнездо" с котятами, а рядом – мертвую маму.

Животных породы среднеевропейский лесной кот ветеринары сейчас выхаживают.

"Мы очень надеемся, что у нас получится реабилитировать этих котят и вернуть их обратно в дикую природу. Но к этому еще долгий путь!", - акцентируют они.

По их данным, среднеевропейский лесной кот – скрытное животное, которое фактически не приближается к поселениям и избегает всех возможных контактов с человеком. Это уникальное животное считается практически исчезнувшим. Внесено в Красную книгу. В Украине их насчитывается около 300 особей. Самой большой проблемой их исчезновения считается конкуренция с домашними кошками и передача от них инфекций.

"Уничтожение ареалов обитания человеком, охота на них, а теперь еще и война играют свою роль в их стремительном исчезновении", - сказано в сообщении.⠀

Ранее в Одесской области в заповедник прилетели самые маленькие в мире чайки.

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