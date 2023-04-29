В ведомстве призвали рыбаков ответственно относиться к нерестящей рыбе и соблюдать установленные ограничения.

В Одесской области с 28 апреля начался запрет на промышленный и любительский вылов сельди в период ее массового нерестового хода. Об этом сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Отмечается, что в соответствии с приказом Управления Госрыбагентства в Одесской области, учитывая научно-биологическое обоснование Одесского центра ПівденНІРО, запрет продлится: с 28 апреля по 7 мая включительно – на участке реки Дунай от Черного моря до ответвления Тульчинского устья; с 1 по 20 мая включительно – на участке реки Дунай от ответвления Тульчинского устья вверх по реке в пределах Одесской области; со 2 по 6 мая включительно – в Днестровском лимане, рукаве Турунчук и основном русле реки Днестр от устья до села Паланка (отметка 28 км); со 2 по 11 мая включительно – на участке реки Днестр от села Паланка до плотины Дубосарской ГЭС.

В ведомстве призвали рыбаков ответственно относиться к нерестящей рыбе и соблюдать установленные ограничения.

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Запрет на вылов в Черном море

С 15 февраля в Черном море и лиманах Одесской области действует запрет на вылов камбалы (глоссы) в период ее массового нереста. Отмечается, что учитывая научно-биологическое обоснование Одесского центра "ПівденНІРО", запрет продлится до 30 апреля включительно.