За нарушение введенного запрета грозит штраф.

С 15 февраля в Черном море и лиманах Одесской области действует запрет на вылов камбалы (глоссы) в период ее массового нереста.

Об этом сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины. Отмечается, что учитывая научно-биологическое обоснование Одесского центра "ПівденНІРО", запрет продлится до 30 апреля включительно.

"Длительные сроки запрета связаны с биологическими особенностями размножения глоссы. В частности, этот вид имеет порционный тип икрометания, поэтому нерест растянут во времени. В северном Причерноморье и северо-западной части Черного моря нерест происходит с февраля по апрель", - пояснили в Госрыбагентстве.

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Также сообщается, что за вылов камбалы (глоссы) во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба. Так, компенсация за одну особь незаконно выловленной глоссы составляет 1 тыс. 700 грн.

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Как сообщал УНИАН, с 15 февраля в соответствии с новыми правилами любительского и спортивного рыболовства во всех рыбохозяйственных водных объектах устанавливается запрет на вылов щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта.

Позже стало известно, что в Украине в январе зафиксировали факты массовой гибели рыбы из-за повреждения конструкции Каховской гидроэлектростанции, которое возникло, поскольку российские захватчики осуществляли обстрелы в районе Каховского водохранилища (Херсонская область).

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