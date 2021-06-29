Туристы, которые «дикарями» отдыхали на пляже Степок в Кирилловке Запорожской области, оставили после себя вдоль дороги кучи мусора.
Как пишет мелитопольский сайт ria-m.tv, в воскресенье, 27 июня, сотрудники Нацполиции демонтировали шлагбаум, установленный при въезде на пляж, и буквально на следующий день на территории Приазовского Национального природного парка появились горы мусора.
«Всего за один день без шлагбаума туристы, которые отдыхали на территории заказника «дикарями» превратили природоохранную зону в свалку. Весь мусор в баки не поместился и его, как в былые годы стали складировать просто вдоль дороги на Федотовой косе», – отмечается в сообщении.
По мнению руководства Нацпарка, демонтированный полицией шлагбаум был установлен на законных основаниях. Когда он стоял, за въезд на пляж взималась оплата 200 гривень с автомобиля.
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