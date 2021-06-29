Накануне полиция демонтировала шлагбаум, установленный Нацпарком при въезде на пляж.

Туристы, которые «дикарями» отдыхали на пляже Степок в Кирилловке Запорожской области, оставили после себя вдоль дороги кучи мусора.

Как пишет мелитопольский сайт ria-m.tv, в воскресенье, 27 июня, сотрудники Нацполиции демонтировали шлагбаум, установленный при въезде на пляж, и буквально на следующий день на территории Приазовского Национального природного парка появились горы мусора.

«Всего за один день без шлагбаума туристы, которые отдыхали на территории заказника «дикарями» превратили природоохранную зону в свалку. Весь мусор в баки не поместился и его, как в былые годы стали складировать просто вдоль дороги на Федотовой косе», – отмечается в сообщении.

По мнению руководства Нацпарка, демонтированный полицией шлагбаум был установлен на законных основаниях. Когда он стоял, за въезд на пляж взималась оплата 200 гривень с автомобиля.

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Автор: Катерина Шварц