Глобальный тренд на декарбонизацию промышленности стал новым вызовом и для украинских производителей стали.

В Киеве проходит первый международный форум "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", при партнерстве компании "Метинвест", на котором ключевые игроки отрасли обсуждают перспективные технологии по сокращению выбросов СО2 на производствах.

Как передает корреспондент УНИАН, участники форума приехали из разных стран мира.

Украина является участником Парижского соглашения и одним из лидеров мирового производства стали.

Глобальный тренд по сокращению выбросов парниковых газов в промышленности стал новым вызовом и для украинских производителей стали.

Участники форума обсуждают проблемы, связанные с декарбонизацией производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО2 и необходимое взаимодействие с государством в этом направлении.

Важным акцентом форума участники считают практические аспекты внедрения новых технологий для уменьшения выбросов СО2 и перехода на безуглеродное производство стали.

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Автор: Григорий Бондарь